Bauprojekt in Meerbusch : Neue Kita in Nierst soll auf dem Gelände der alten entstehen

In Meerbusch wird mehr Platz für die Betreuung von Vorschulkindern benötigt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Nierst Am ursprünglich vorgesehenen Standort wurden Stadt und Grundeigentümer sich nicht einig. Nun wird der Neubau an die Kita „Mullewapp“ angeschlossen.

(stz) Die Stadt plant den Neubau einer vierzügigen Kita in Nierst hinter der bisherigen Kita „Mullewapp“ an der Stratumer Straße. Wenn der Rat der Idee zustimmt, könnte noch in diesem Jahr eine Vorentwurfsplanung erstellt werden. Möglicherweise bereits Anfang März 2022 könnte die Politik dann über konkrete Pläne entscheiden, kündigte Peter Annacker, Bereichsleiter Soziale Hilfen und Jugend, im Jugendhilfeausschuss an.

Der Neubau ist nötig, um den bestehenden Bedarf an Plätzen zu decken. Derzeit werden in der Kita Mullewapp in zwei Gruppen 47 Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze für Kinder über und unter drei Jahren in Nierst, würde die Versorgung in den Rheingemeinden verbessert und gleichzeitig eine Entlastung für Lank-Latum erreicht werden können, so die Stadt. Unabhängig von der letztlichen Standortfrage ist die Schaffung dieser Kita-Betreuungsplätze für das Einzugsgebiet dringend notwendig.

Ursprünglich hatte die Stadt einen Neubau der Kita für fünf Gruppen anvisiert, um damit auch Bedarf in Lank zu decken. Außerdem hatte die Verwaltung versucht, für die neue Einrichtung im Bereich der Feuerwache Nierst vier Grundstücke zu kaufen. Mit drei Eigentümern sei man sich einig gewesen, berichtete der Technische Dezernent Michael Assenmacher. Den Preisvorstellungen des vierten Eigentümers zu folgen, hielt die Stadt aber nicht für vertretbar. Deshalb wird nun am bestehenden Standort gebaut. Dafür würde ein Gebäuderiegel links des Gebäudes der Alten Schule, in der sich die Kita befindet, abgerissen.