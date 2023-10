Sporttalent aus Meerbusch Neue Herausforderung für Nachwuchs-Seglerin Rissanen

Kurz darauf kämpften dann bei der Jugend-Europameisterschaft vor Stockholm 173 Boote aus 24 Nationen um den Titel. Aus dem deutschen Jugend-Nationalteam nahmen vier Duos daran teil, darunter Rissanen und Waldheuer. Zwar verpassten sie den Sprung in den so genannten „Gold-Fleet“ der besten Boote, doch im „Silver-Fleet“ mussten die beiden lediglich zwei Teams den Vortritt lassen. „Unsere Leistung war in Ordnung, insgeheim hatten wir uns etwas mehr erhofft“, so Rissanen.