Verkehr in Meerbusch : Politik beschließt neue Fußwege auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz

Meerbusch Mit Pollern will die Stadt dafür sorgen, dass Fußgänger und Kinder auf dem Schulweg nicht mit dem Parkverkehr in Konflikt geraten. Zudem soll der bisherige Fußweg anders gefärbt werden, damit er nicht mehr wie ein Fahrradstreifen aussieht.

So soll nun eine Querung für Fußgänger entlang der östlichen Seite des Platzes markiert und mit Pollern vom Parkplatz getrennt werden. Im Blick der Planer sind dabei vor allem die Schüler der angrenzenden Brüder-Grimm-Schule. Zwar sollen deren Schüler den Dr.-Franz-Schütz-Platz nach offiziellem Schulwegplan gar nicht queren, sondern die Schule über die Theodor-Hellmich-Straße erreichen, in der Praxis sind jedoch immer wieder Schulkinder auf dem Platz unterwegs.

Die Stadtverwaltung hat auch weitere Varianten geprüft. So war angeregt worden, den Gehweg baulich zu erhöhen und so von der Parkfläche zu trennen. Hierfür wären jedoch Mittel in Höhe von rund 55.000 Euro über den städtischen Haushalt bereitzustellen, zudem hätten Grünbeete versiegelt werden müssen, zudem wäre die Treppe des unter Denkmalschutz stehenden Verwaltungsgebäudes umzubauen, was weitere, nicht einzuschätzende Kosten mit sich gebracht hätte. Auch eine Abtrennung mit Pflanzkübeln, wie sie bereits jetzt einige Stellflächen ersetzen, wurde verworfen, da hierfür noch mehr Parkraum hätte geopfert werden müssen.