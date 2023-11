Schulen in Meerbusch Mehr Zusammenarbeit für den Ganztag an Meerbuschs Grundschulen

Vom pädagogischen Mehrwert des rhythmisierten Ganztags ist auch Anne Weddeling-Wolff überzeugt. Die Leiterin der Martinus-Schule und Sprecherin der Grundschulen setzt das Konzept derzeit in zwei von vier ersten Klassen um. An der Nikolaus-Schule unter der Leitung von Markus Niemann arbeitet eine von drei ersten Klassen im rhythmisierten Ganztag. Vor der Einführung besuchten die beiden Schulleitungen Grundschulen in Dinslaken und Hagen, an denen das Modell bereits seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert wird. Sie informierten sich über die Erfahrungen und fanden ihre positive Einschätzung bestätigt. „Keiner kannte eine Schule, an der der rhythmisierte Ganztag wieder abgeschafft wurde“, berichtet Anne Weddeling-Wolff.