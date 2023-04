Straßengrün in Meerbusch Neue Eiche am Landsknecht gepflanzt

Mit einem Stammumfang von bereits jetzt 40 Zentimetern ist der junge Baum schon jetzt deutlich kräftiger und auch höher als die Neupflanzungen, die die Stadt normalerweise an Straßen und auf Plätzen vornimmt. Für den Baum bedeutet das auch bessere Chancen darauf, sich in der urbanen Landschaft dauerhaft zu etablieren. Es sind nämlich vor allem junge, kleine Bäume ohne entsprechend ausgebildetes Wurzelnetz, die in heißen Dürresommern unter Trockenstress leiden und an dessen Folge im schlimmsten Fall eingehen. Zum besseren Schutz vor der Sonneneinstrahlung wurde der untere Bereich des Stamms zudem mit weißer Farbe bemalt, dies schützt vor dem UV-Licht und verbessert so die Hitzebeständigkeit des Baums.