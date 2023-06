Pflege in Meerbusch Neue Strümper Tagespflege hat noch freie Plätze

Neben dem Angebot für 14 ältere Menschen mit leichtem bis hohen Unterstützungsbedarf, die im Haus werktags von 8 bis 16 Uhr von Fachkräften betreut und versorgt werden, bietet die Caritas auch Beratungen für Angehörige an, zum Beispiel zum oft unübersichtlichen Thema Pflegegeld. Die Kosten für die Tagespflege werden zum größten Teil von der Pflegekasse übernommen, um Angehörigen zu ermöglichen, tagsüber eigene Termine wahrzunehmen oder weiter berufstätig zu sein. Die betreuten Senioren können, falls gewünscht, morgens von einem Fahrdienst des Johanniterbunds abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht werden. In der Tagespflege erleben sie dann einen schönen Tag mit Gesellschaftsspielen, fröhlichem Beisammensein oder einem Plausch mit Freunden. „Wir haben zwei ehemalige Schulfreunde hier, die am liebsten im Garten sitzen und über frühere Zeiten plaudern“, erzählt Omsels. Die Senioren können das Angebot werktäglich an jedem Tag in der Woche nutzen oder auch nur an ein oder zwei, je nach Wunsch.