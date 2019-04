Neueröffnung in Lank : „La Pähd“ eröffnet mit neuen Betreibern

Die neuen Besitzer im „La Pähd“ in Lank-Latum: Lisa Starke und Andreas Hölters laden zur Eröffnungsparty am 1. Mai ein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lisa Starke und Andreas Hölters haben viele Pläne für ein Café, in dem sich jeder wohl fühlen soll. Eröffnung ist am 1. Mai.

„Eigentlich war es eine Schnapsidee“, erinnert sich Lisa Starke. Die 32-Jährige lebt seit einem Jahr in Lank-Latum, war vorher in Werbeagenturen und im Vertrieb tätig und setzt diese Idee jetzt um – sie eröffnet am 1. Mai um 13 Uhr in der ehemaligen Kneipe „La Pähd“ ein Café.