Stadtbild von Meerbusch Neue Möbel auf der Büdericher Dorfstraße

Die Dorfstraße wurde aufgewertet: 18 neue Bänke und Stehhocker laden in Büderich ab sofort zum Verweilen ein, an zwei Tischen kann in der Mittagspause im Freien gegessen werden. Die Stehhocker bieten zudem eine Abstellfläche für Getränkebecher. Und auch in anderen Stadtteilen läuft die Verschönerung: In Osterath und Lank-Latum wird momentan ebenfalls neues Stadtmobiliar aufgestellt.