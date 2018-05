Meerbusch: Neue Ausgabe von "Blickpunkt Wirtschaft"

Meerbusch

In den Einrichtungen der Stadt sowie in Banken und Sparkassen liegt die neue Ausgabe "Blickpunkt Wirtschaft" kostenlos zum Mitnehmen aus. Über den Hype um den 20-jährigen Künstler und Noch-Meerbuscher Leon Löwentraut, die Erfolgsstory des Baumarkt Globus und des Unternehmen Sack & Kieselbach sowie die von Epson entwickelte Robotertechnik wird ebenso berichtet wie über die Digitalisierung bei FD Textil, den Eventservice Baumeister, das Familienunternehmen Kappe und das Zehnjährige der Trattoria Luca in Büderich.