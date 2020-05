Kunst in Meerbusch : Seelenlandschaften in der Reihe Apsis-Kunst

Osterath „Kunst in der Apsis“ wird trotz Corona-Krise fortgesetzt. Aktuell sind in der Evangelischen Kirche Osterath die Gottesdienste und auch die Arbeiten der Künstlerin Janne Gronen aus Grevenbroich online zu sehen.

„In der ersten Mai-Woche wird es ein Video, eine Art Ausstellungs-Rundgang mit passenden Texten geben“, erklärt Marlies Blauth. Die dort zu sehenden Arbeiten werden unter dem Titel „Janne Gronen – Landscapes of Feelings“ gezeigt und sprechen das Kirchenjahr mit dem Kontext Pfingsten an. Mit diesen „Seelenlandschaften“ möchte die in Grevenbroich lebende Künstlerin den Blick für Prozesse im Inneren, also auf das Erleben und Fühlen lenken. „Ich knüpfe bei meinen Arbeiten an Empfindungen an, stelle sie abstrakt dar und bleibe so lange mit dem Bild verbunden, bis alles stimmig ist. Eigentlich ist mein Ansinnen, den ‚vollkommenen Augenblick‘ zu erreichen“, gibt Janne Gronen (Jahrgang 1956) Einblick in ihre Arbeitsweise.