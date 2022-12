Neue Abstellanlage in Osterath Stadt und Handel fördern Einkaufen mit dem Rad

Anika Kleinert von der Wirtschaftsförderung hofft, dass nun auch weitere Einzelhändler in Abstellmöglichkeiten für Fahrräder investieren, auch, um den Verkehr vor allem in den Zentren der größeren Stadtteile zu entzerren und die Parkplatzsituation zu entspannen. Geschäftsleute, die an einer Zusammenarbeit mit der Stadt interessiert sind, können sich mit der Stabsstelle Umwelt im Technischen Dezernat oder mit der Wirtschaftsförderung im Rathaus in Verbindung setzen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.meerbusch.de.