Kommentar : Bitte keine Fehler fortschreiben

sonja.schmitz@rheinische-post.de

Schon früh schüttelten viele den Kopf angesichts der Vorstellung, auf einer Fläche von 37 Hektar an die 700 Wohneinheiten zu realisieren. Zu viel, zu schnell, war das Fazit. Denn schließlich muss die Infrastruktur mit dem Wachstum mithalten. Schon so kommt die Stadt mit dem Ausbau von Schul- und Kitaplätzen kaum noch nach. Nicht ganz realistisch fanden viele auch die Vorstellung, dass alle Bewohner vorwiegend die Bahn nutzen, nur weil sie vor der Türe hält. Sie fürchteten Dauerstaus. Da mögen es CDU und FDP als Ausweg ersonnen haben, lieber wieder in die Richtung der „altbewährten“ Einfamiliensiedlung zurück zu schwenken und so auch die Zahl der neuen Bewohner geringer zu halten. Doch diese Siedlungsform ist in Sachen Klimaschutz ein weiterer Schritt in die falsche Richtung: Die knappe Ressource Boden wird ineffektiv genutzt und führt zu mehr Versiegelung pro Kopf. Gar nicht zu reden von der Frage: Wer kann sich angesichts der exorbitant gestiegenen Immobilienpreise heute noch ein Einfamilienhaus leisten? Auch für Menschen mit geringerem und mittlerem Einkommen muss Wohnen in Meerbusch erschwinglich sein. Ein „Weiter so“ verschärft die sozialen und klimatischen Probleme.