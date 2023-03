Obdachlosenunterkunft in Meerbusch Osterath „Dieser Neubau ist Neuland für die Stadt“

Ist dieser Investor gefunden, wird die Stadt ihre Vorstellungen kundtun, so wünscht sie zum Beispiel eine robuste Ausstattung – gerade im Sanitärbereich. Außerdem gibt es Ansprüche an die Größe der Wohneinheiten, an die Anzahl der Stellplätze, an den Raum für soziale Dienste, an die Größe und Anlage der Freianlagen und natürlich, das war für die Ausschussmitglieder von großer Bedeutung, an die Unterbringung der jetzigen Bewohner in der Abbruch- und Bauphase. „Ob die Menschen in Mietwohnungen untergebracht werden oder das Bestandshaus in Etappen abgerissen wird, entscheidet der Investor“, erklärte Dezernent Peter Annacker. Aber dass die Bewohner adäquat bis zur geplanten Fertigstellung Anfang 2026 untergebracht werden, das stehe im Anforderungskatalog der Stadt. Auch nur in Absprache mit einzelnen Bewohnern sei eine Unterbringung in einer anderen Stadt denkbar.