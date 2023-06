Pläne für Osterath, Büderich und Lank Netzwerk hilft bei Aufwertung der Meerbuscher Innenstädte

„Für die Stadt Meerbusch eröffnen sich durch eine Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW eine Reihe von Vorteilen. So erhält die Stadt Meerbusch direkten Zugang zu wichtigen Erfahrungswerten aus der Praxis, gebündelten Fachwissen der Innenstadtentwicklung sowie den persönlichen und individuellen Beratungsangeboten der Geschäftsstelle“ heißt es in einer Vorlage der Stadtverwaltung, mit der die Politik über den Beitritt ins Netzwerk abstimmen soll. Sollte man diese Möglichkeit nicht nutzen, gingen der Stadt wichtige Quellen an Inspiration und Problemlösungskompetenz verloren. Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner jüngsten Sitzung sein Okay für einen Beitritt Meerbuschs gegeben. Nun muss der Stadtrat dem noch zustimmen.