Amprion will in Osterath bauen : Konverter soll nach Osterath kommen

Die Fläche in Osterath, auf der Amprion den Konverter bauen will, wird begrenzt durch die Wirtschaftswege Siep, Greit und Alte Landwehr. Foto: Miller

Netzbetreiber Amprion hat am Freitag beim Rhein-Kreis Neuss die Genehmigung für den umstrittenen Konverterbau eingereicht. Standort soll in der Nähe des Umspannwerks Osterath sein, etwa 700 Meter entfernt zur Wohnbebauung. Stadt Meerbusch ist von dem Vorgehen überrascht.

Mehr als sieben Jahre lang haben Wolfgang Miller und zahlreiche andere Osterather gekämpft, diskutiert, Transparente gemalt, Dokumente gesammelt und zuletzt eine große Protestaktion organisiert: An rund 100 Baumstämmen im Ortsteil hängen seitdem gelbe Warnwesten mit dem Aufdruck „Kein Konverter in Osterath“. Jetzt sind Miller und seine Mitstreiter enttäuscht: Netzbetreiber Amprion will die Anlage nun doch in Osterath bauen. Das haben Amprion-Vertreter Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage am Freitag in einem persönlichen Gespräch im Rathaus mitgeteilt. „Ich bin ja kein Träumer“, sagt Wolfgang Miller. „Aber diese Nachricht ist ein Schock.“

Wolfgang Miller: Konverter-Protest mit gelben Warnwesten. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Auch für die Stadt Meerbusch kam der Antrag kurz vorm Wochenende völlig unerwartet. „Dieses neue Vorgehen von Amprion ist für uns eine Überraschung“, sagte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage am Freitag. Netzbetreiber Amprion will den Bau des umstrittenen Stromkonverters in Osterath nun über ein Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) ermöglichen. Einen entsprechenden Antrag hat das Unternehmen ebenfalls am Freitag an den Rhein-Kreis Neuss gestellt, der damit – anders als bisher – die zuständige Genehmigungsbehörde ist. „Das war für mich überraschend zum jetzigen Zeitpunkt. Aber dass die Möglichkeit besteht, den Antrag auf diesem Weg zu machen, war immer bekannt. Wir werden den Antrag jetzt genau prüfen. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, müssen wir dem Antrag stattgeben“, kündigte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an.

Foto: Amprion

Amprion konzentriert seine Konverterpläne jetzt nur noch auf den „Vorzugsstandort“ Osterath. Heißt: Alternative Flächen sind aus dem Rennen. Die genaue, von Amprion beantragte Baufläche liegt zwischen den Wirtschaftswegen Siep, Greit und Alte Landwehr in der Nähe des Umspannwerks und der Bahnlinie. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurde der Abstand zu den nächsten Osterather Wohnhäusern nach Angaben von Amprion deutlich vergrößert und liegt nun zwischen 680 und 960 Metern. „Wir haben das Konzept deutlich überarbeitet“, teilt das Unternehmen mit. Den dafür nötigen Grund und Boden hat der Netzbetreiber bereits gekauft.

Dass nun einzig und allein mit dem Standort Osterath weitergearbeitet werde, sei enttäuschend, betonte Mielke-Westerlage. „Das ist die Folge eines mehrjährigen Prozesses, in dem die Entscheidungsträger keinerlei Initiative ergriffen haben, einen geeigneteren Standort als Osterath realisierbar zu machen.“ Seit 2013 hat Amprion im Rhein-Kreis Neuss nach einem Standort gesucht. Die ursprünglich von allen, auch von Amprion, bevorzugte Dreiecksfläche in Kaarst war weggefallen, weil dort Kies abgebaut werden soll. Und obwohl lange Zeit keine offizielle Entscheidung für den Standort Osterath gefallen war, galt der Meerbuscher Ortsteil zuletzt als Favorit. Amprion hatte erst Anfang Juli deutlich gemacht, dass die Zeit dränge und mit entsprechenden Bodenuntersuchungen in Osterath begonnen. „Wir haben uns seit fünf Jahren für die Lösung des Zielkonflikts eingesetzt – ohne Erfolg“, betont Klaus Wewering, Leiter Gleichstrom-Netzprojekte bei Amprion. „Weitere Verzögerungen aufgrund der Standortfrage können wir mit Blick auf das gesamte Projekt nicht mehr verantworten.“

Wie geht es nun weiter? Die Genehmigung für den Konverterbau will Amprion in einem nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz möglichen „vereinfachten“ Verfahren erwirken. Bei diesem Verfahren können Verfahrensschritte wie etwa die Beteiligung der Öffentlichkeit entfallen. Auch die Frist bis zum Bescheid des Antrags wird von sieben auf drei Monate verkürzt, wobei grundsätzlich Verlängerungsoptionen bestehen.

Die Meerbuscher Verwaltung will jetzt zunächst juristisch prüfen, ob die Voraussetzungen für ein vereinfachtes Verfahren in dieser Sache überhaupt erfüllt seien. Die Tatsache, dass nun der Rhein-Kreis Neuss und keine Bundesbehörde Genehmigungsbehörde sei, wecke allerdings auch Hoffnung, betont Angelika Mielke-Westerlage. „Unabhängig davon, dass im vereinfachten Verfahren nun keine formelle Beteiligungsmöglichkeit mehr besteht, gehe ich davon aus, dass der Rhein-Kreis Neuss auch die Öffentlichkeit angemessen in seine Entscheidung einbeziehen wird.“ Von Amprion heißt es dazu: „Es war und ist uns wichtig, dass wir die Fragen und Bedenken in der Region so gut wie möglich berücksichtigen. Dafür haben wir uns in den vergangenen Jahren Zeit genommen.“ Um aber den Zeitplan für das Projekt einzuhalten, den das Bundeswirtschaftsministerium vorgibt, könne man mit dem Antrag nicht länger warten.

Der Netzbetreiber rechnet im Laufe des kommenden Jahres mit einer Genehmigung für den Konverterstandort. Im Anschluss könnte der Bau beginnen, der zwei bis drei Jahre dauern wird. Die Firma Siemens hat den Auftrag für den Bau der Anlage. Das Gebäude und die Fläche drumherum sollen „umfassend“ begrünt werden. „Eine Inbetriebnahme sieht Amprion für das Jahr 2023 vor“, teilt Amprion mit.