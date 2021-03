Bürgerprotest in Meerbusch : Konverter-Gegner geben nicht auf

Osterath Der Stromnetzbetreiber Amprion wartet weiter auf die Genehmigung vom Rhein-Kreis Neuss zum Bau der Anlage. Doch einige Arbeiten sind bereits gestartet. Anwohner kritisieren das Grünkonzept und Fehler in der Kommunikation.

Tatsache ist: Das Verfahren zur Genehmigung der Konverterstation in Osterath läuft derzeit noch beim Rhein-Kreis Neuss. Auf Nachfrage hat Landrat Hans-Jürgen Petrauschke den Protestlern am 18. März mitgeteilt: „Eine Genehmigung für den Konverter von hier aus ist bislang nicht erfolgt, sondern die Voraussetzungen dafür werden weiterhin sorgfältig geprüft.“ Aber die Anwohner hatten das zuletzt bezweifelt.

Was Netzbetreiber Amprion plant in Osterath eine Anlage, die Wechselstrom zum besseren Transport über lange Strecken in Gleichstrom umwandelt und umgekehrt. Osterath soll wichtigster Knotenpunkt der Nord-Süd-Stromautobahn sein.

Grund für das Misstrauen sind die aktuellen Arbeiten des Netzbetreibers Amprion auf den Flächen, auf denen er die 18 Meter hohe Anlage bauen will. „Amprion will dort mit den Arbeiten vollendete Tatsachen schaffen“, kritisiert Miller. „Eigentlich ist es doch untersagt, vor Erhalt der Baugenehmigung schon anzufangen.“ Für ihn spiegele dieses Vorgehen das Verhalten wider, das Amprion in all den Jahren an den Tag gelegt habe: „Die tricksen und haben die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt umfassend informiert und mitgenommen.“