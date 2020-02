Karneval in der Region : Närrische Meerbuscher stürmen das Rathaus

Die Bürgermeisterin musste an Altweiber ihre Macht abgeben. Karnevalisten und Zuschauer feierten vorm Alten Rathaus in Osterath.

(ena/stz/vima) Die Meerbuscher Jecken sind an der Macht: Innerhalb weniger Sekunden haben sie die Tür mit ihrem Rammbock zum Bersten gebracht und das Alte Rathaus an der Hochstraße in Osterath gestürmt. Um 11.32 Uhr am Altweiberdonnerstag musste Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage die Herrschaft abgeben. Nun überlässt sie den Stadtschlüssel bis Aschermittwoch den Narren.