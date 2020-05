Nähschule in Meerbusch : Wie unbeschwert Kinder Nähen lernen

Osterath Anke Horstmann bringt Kindern und Jugendlichen in ihrer Werkstatt „muster-stück“ in Osterath das Schneidern bei. Die Nähschule hat sie vor 14 Jahren gegründet. Wegen Corona musste auch sie geschlossen werden. Jetzt finden wieder Kurse statt – mit Auflagen.

Vor einer Woche hat Anke Horstmann die offizielle Erlaubnis bekommen, in ihrer Nähschule wieder unterrichten zu dürfen. Aber auch dort gelten bestimmte Auflagen, die es zu bewältigen galt. In der Werkstatt müssen die Kinder Mundschutz tragen, die Nähmaschinen wurden so umgebaut, dass es genug Abstand gibt. Außerdem dürfen nur vier Kinder statt sonst sechs Kinder pro Kurs teilnehmen. Dass die Gruppen nun kleiner sind, sei ein finanzieller Nachteil. Aber Horstmann ist froh, dass es wieder los geht. Denn vor der Zwangsschließung wegen Corona habe ein Kurs angefangen, den sie noch beenden möchte.

Alles, was genäht werden kann, bemustert Horstmann vorher. Denn Nähanleitungen seien oft kompliziert und schwer zu lesen. An einem Objekt sei die Arbeit einfacher zu vermitteln, so Horstmann. Ihre Musterstücke liegen dann vor den Kindern auf dem Nähtisch. Horstmann fängt klein an: Zuerst nähen die Kinder Kissen mit Applikation, damit sie lernen die Nähmaschine einzustellen und Stoffe miteinander zu verbinden. Kleine Taschen, Turnbeutel und Rucksäcke folgen. „Auch wenn eine Naht mal etwas schief wird, ist das Ergebnis am Ende schön“, sagt Horstmann. Erst in den fortgeschrittenen Kursen werden Anziehsachen genäht. „Ich finde es schade, wenn man lange an einem Projekt arbeitet, und es sitzt nicht so wie man es sich vorgestellt hat. Das ist frustrierend, und da sind auch Kinder pingelig.“