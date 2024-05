Nachruf für Jean-Pierre Bazin Trauer um den „französischen Vater der Städtefreundschaft“

Schließlich hat Jean-Pierre Bazin seit 1974 vielen jungen Menschen beider Partnerschaftsstädte die Möglichkeit des Kennenlernens gegeben und so zur Annäherung von Deutschland und Frankreich beigetragen. Jean-Pierre Bazin verstarb an einem Wochenende, an dem sich die Sportler in Meerbusch und die Musikschulen in Fouesnant trafen – ein sehr passendes Symbol. „Mit seinem Tod haben viele Fouesnantaiser und Meerbuscher einen väterlichen Freund verloren“, betonen unter anderem Gabi Pricken, Jo Cornelißen sowie die Familie Rosenbaum. In den einzelnen Gruppen wurde eine Schweigeminute gehalten.