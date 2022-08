Nachruf : Meerbuscher Politik trauert um „Gott Vater“ Bruno Elmpt

Meerbusch Bruno Elmpt gilt als einer der Architekten der Stadtgründung von Meerbusch und war lange Jahre ein geschätzter und angesehener Politiker, der aus der zweiten Reihe beriet und zwischen den Positionen und Parteien vermittelte. Nun ist er im Alter von 96 Jahren verstorben.

In der Meerbuscher SPD nannte man ihn „Gott Vater“: Jemand, der in der zweiten Reihe aktiv war, über Parteigrenzen hinaus vermittelte und integrierte, an den man sich wenden konnte, wenn man Rat brauchte. Nun trauert die Stadtpolitik um einen Architekten, der auch zu den Architekten von Meerbusch gehörte: Bruno Elmpt ist in der vergangenen Woche im Alter von 96 Jahren gestorben.