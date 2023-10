Surfhalle in Meerbusch Rhein-Riff lädt am Sonntag zum Nachbarschaftsfest

Ab 12 Uhr und mit offenem Ende wird in der Surfhalle gefeiert. Es wird Livemusik und Foodtrucks geben, dazu ist ein gemeinsames Grillen ist geplant. Für die Kinder werden kostenfrei eine Hüpfuburg und eine Schnitzeljagd durch das Rhein-Riff angeboten. Musikalisch haben die Organisatoren zwei Singer-Songwriter engagiert sowie einen DJ, der nicht nur auflegt, sondern auch selbst Percussion spielt. Außerdem besteht für Sportbegeisterte die Möglichkeit, Beachvolleyball zu spielen oder sich – unterstützt durch eine Haltestange – gegen eine kleine Gebühr am Surfen auf der stehenden Welle zu versuchen. Der Eintritt ist frei, außerdem wird es Aktionen mit Freigetränken geben. „Bei dem Fest war uns wichtig, dass die Preise möglichst nachbarschaftlich sind“, heißt es vom Rhein-Riff. Dessen Gründer und Geschäftsführer Hendrik Blecher fühlt sich in der Meerbuscher Nachbarschaft angekommen. „Unser Ziel ist es, gemütlich den Sonntag zu genießen. Wir fühlen uns hier schon so wohl und wollen uns mit der Aktion dafür bedanken, wie wir hier in dieser tollen Nachbarschaft aufgenommen wurden.“ Organisiert wird das Nachbarschaftsfest auch von Kiesgrube Events.