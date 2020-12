Vorweihnachtszeit in Meerbusch : Festlich beleuchtete Häuser am Heidbergdamm

Lank-Latum An fünf Häusern am oberen Ende der Straße Richtung Ortsausgang Nierst haben Anwohner eine professionelle Beleuchtung angebracht. Seit dem 1. Dezember leuchten dort täglich um 17.30 Uhr rund 15 Minuten lang die Lichter zur Musik.

Mit 5743 Lämpchen möchten Ralf Klüber und einige Nachbarn der Straße Am Heidbergdamm in Lank-Latum die Herzen der Meerbuscher zum Leuchten und ein wenig Farbe ins Alltagsgrau bringen. „In diesem Jahr ist Weihnachten irgendwie anders und besonders“, sagt der 48-Jährige. „Die Einschränkungen der vergangenen Wochen haben uns allen zugesetzt, die meiste Zeit haben wir zuhause verbracht. Deshalb haben wir uns überlegt, dass es ein Highlight braucht.“

An fünf Häusern am oberen Ende der Straße Richtung Ortsausgang Nierst haben Klüber und die anderen eine professionelle Beleuchtung angebracht. Seit dem 1. Dezember leuchten dort täglich um 17.30 Uhr rund 15 Minuten lang die Lichter zur Musik. „Das können klassische Weihnachtslieder sein, aber auch Klassiker von Queen“, sagt Klüber, der seit 13 Jahren in der Straße wohnt. Was ihm und den Nachbarn vom oberen Heidbergdamm besonders wichtig ist: „Wir möchten niemanden stören und auf keinen Fall einen Rummel veranstalten. Es gibt auch keinen Glühwein oder ähnliches. Wir möchten einfach nur zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind und speziell Familien mit Kindern einladen, sich unsere Wonder World anzuschauen.“ Deshalb bitten die Anwohner alle Zuschauer, rücksichtsvoll zu sein, Abstand zu halten und Masken zu tragen.