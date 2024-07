Jugend in Meerbusch Renovierte Katakombe zieht mehr Jugendliche an

Hans Günther Focken von der SPD wollte wissen, ob durch die Kostenpflichtiger Inhalt Fusion der Kirchengemeinde Büderich und Osterath, das Konzept des Jugendzentrums nun auch in Büderich etabliert werden solle. Kathrin Zawiasa erklärte, dass aufgrund fehlender Fachkräfte in Büderich bisher keine offene Jugendarbeit stattfand. Zudem sei das Konzept der Katakombe nicht eins zu eins auf Büderich übertragbar, da es dort an Räumen für ein offenes-Tür-Konzept mangele. Dort seien gezielte Angebote wie im Café „Leib und Seele“ geplant, doch zur Umsetzung sei eine zusätzliche Stelle nötig. Die Ausschussvorsitzende Petra Schoppe von der CDU erklärte, für ein Angebot der offenen Jugendarbeit in Büderich liege ein Antrag der Kirchengemeinde vor, über den der Jugendhilfeausschuss beraten und entscheiden werde.