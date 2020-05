Sportschützen TSV Meerbusch : Schießen – jetzt mit noch mehr Konzentration

Lank-Latum Nach neun Wochen Pause freuen sich die Sportschützen des TSV Meerbusch, endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können. Aber die Stimmung auf dem Schießstand an der Nierster Straße ist anders. Niemand will riskieren, dass die Anlage wieder geschlossen wird.

Mit Gewehrkoffer, Ausrüstungstrolley und reichlich Vorfreude stehen vier Meerbuscher vor dem Schießstand an der Nierster Straße in Lank-Latum. Sie kennen sich zum Teil seit Jahrzehnten und halten trotzdem brav Abstand voneinander. Die sonst oft herzliche Begrüßung im Aufenthaltsraum, meist mit einem Schwätzchen und sonntags auch einer entspannten Tasse Kaffee und etwas Kuchen ist aktuell passé. Natürlich fallen einige freundschaftliche Begrüßungsworte, aber die Stimmung ist anders.

Diesmal müssen die Sportler einzeln eintreten, das Desinfektionsmittel steht schon am Eingang bereit und eine lange Tischreihe trennt den sonst eher behaglichen Aufenthaltsraum in zwei fast klinisch sterile Bereiche. Auf dem Tisch liegt das obligatorische Anmeldeformular, das Frank Hamm verwaltet. Ehefrau Ina weist am PC die Stände zu. Zwischen zwei Schützen bleibt immer ein Stand frei, so sind zwei Meter gewonnen, zehn Stände gibt es in der Halle. Die Schützenstände sind zudem durch Tische vom Rest der Fläche abgetrennt. Das Konzept ist jedem Mitglied bekannt, Ausnahmen werden nicht gemacht – und jeder hält sich schon aus Teamgeist daran. Niemand will riskieren, dass ein Vereinsmitglied gefährdet oder die Anlage wieder geschlossen wird.