Meerbusch: Nach 35 Jahren: Nachfolgerin für Modegeschäft in Büderich

Meerbusch Maria Abetz und Christa Clausen ziehen sich nach 35 Jahren im Einzelhandel zurück, bleiben aber noch Ansprechpartnerinnen.

Der Schriftzug an der Fensterscheibe bleibt vorerst unverändert. "Der Übergang geschieht in ganz kleinen Schritten", erklären Maria Abetz und Christa Clausen. In den vergangenen 35 Jahren haben sich die beiden Meerbuscherinnen in Sachen Mode einen Namen gemacht.

In den umliegenden Städten und sogar bis nach Berlin hat es sich herumgesprochen, dass Abetz & Clausen an der Dorfstraße in Büderich nicht nur ein breites Sortiment an Damenmode bereithält, sondern auch einen ganz persönlichen Service pflegt: "Wir haben engen Kontakt zu unseren Kundinnen." Jetzt aber werden sich Maria Abetz und Christa Clausen zurückziehen. Sie erinnern sich daran, das Modegeschäft ursprünglich als Sprungbrett für ihre damals 14-/15-jährigen Töchter gegründet zu haben: "Dann kam es anders. Wir hatten von Beginn an sehr viel Freude, haben uns nicht beirren lassen, immer unser Ding gemacht, gemeinsam geordert und uns nicht jeder Stiländerung angepasst." Tragbare Mode, Stabilität für die Kunden und "ehrliche Beratung" haben dazu geführt, dass in den 35 Jahren nicht ein einziger Umtausch erfolgte. "Das ist ein gutes Gefühl", finden Maria Abetz und Christa Clausen.