Kriminalität in Meerbusch : Trickdiebinnen entwenden Senior (76) Luxus-Armbanduhr

Die Fahndung der Polizei nach den zwei verdächtigen Frauen war erfolglos. Foto: dpa/Carsten Rehder

Büderich Zwei junge Frauen haben am Samstagmittag auf dem Parkplatz am Golfplatz in Büderich einen 76-jährigen Düsseldorfer zuerst bedrängt und dabei mutmaßlich dessen hochwertige Armbanduhr gestohlen.

Am Samstag, 19. Februar um kurz vor 13 Uhr, hat ein 76-jähriger Mann die Polizei alarmiert, weil ihm zuvor von zwei jungen Frauen seine Armbanduhr entwendet worden war. Der Senior schilderte, die beiden hätten ihn auf dem Parkplatz am Golfplatz an der Badendonker Straße in Büderich in gebrochenem Deutsch angesprochen und ohne seine Einwilligung seine Hände ergriffen. Er habe sich körperlich gegen die aufdringlichen Frauen wehren müssen, bis diese endlich von ihm abließen und vom Parkplatz verschwanden. Kurz darauf bemerkte der Düsseldorfer, dass seine Uhr vom Typ Patek Philippe Nautilus weg war.

Die Diebinnen beschreibt der Mann wie folgt: Beide waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hatten helle Haut und dunkle Haare. Sie sprachen nur schlecht Deutsch.

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.