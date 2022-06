Kultur in Meerbusch : Musikschule bekommt Besuch aus der Partnerstadt Fouesnant

Meerbusch Gemeinsam mit Schülern des Conservatoire de Musique gab es einen Besuch in der Oper und ein Konzert im Mataré-Gymnasium.

Die Städtische Musikschule Meerbusch und das „Conservatoire de Musique et de Danse“ aus der bretonischen Partnerstadt Fouesnant intensiveren ihre Beziehung. Im Mai 2017 hatten beide Schulen bei einem ersten „Recontre Musical“ in Fouesnant einen festen musikalischen Schüleraustausch beschlossen. Dann kam die Pandemie jedoch dazwischen, die persönlichen Kontakte lagen vorerst auf Eis. Zweimal musste der Gegenbesuch der Bretonen verschoben werden – jetzt war es endlich so weit: Eine Gruppe von 29 Tanz- und Instrumentalschülern aus Fouesnant war gemeinsam mit ihren Lehrkräften und einer Delegation des Partnerschaftskomitees in Meerbusch zu Gast. Titel des Treffens: „Rencontre Musical“.