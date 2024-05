Kinder in Meerbusch Siegreich bei Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“

In jährlich wechselnden Bundesländern veranstaltet der Deutsche Musikrat (DMR) seit 1964 den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, an dem sich Jugendliche beteiligen, die sich zuvor durch Regional- und später bei Landeswettbewerben in allen Bundesländern und an Deutschen Schulen im Ausland qualifiziert haben. „Auch bei diesen Wettbewerben waren die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Meerbusch äußerst erfolgreich“, berichtet die Stadtverwaltung.