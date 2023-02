Musik Musicbox Oxana erfolgreich bei Jugend musiziert

Die Schule Musicbox Oxana wurde 2006 in Büderich an der Moerser Straße 25 eröffnet und bietet seitdem Schülern ab drei Jahren bis zum Erwachsenenalter eine musikalische Ausbildung an. Seit 2014 ist die Musicbox Oxana Partner der International School on the Rhine und bietet in deren Schulräumen Musikunterricht an.