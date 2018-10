Mütter lernen gemeinsam mit ihrenTöchtern Flamenco in Meerbusch

In Osterath bebt donnerstags der Boden: Im Flamenco-Kurs der Tanzschule Groenendyk wird unter anderem ordentlich auf den Boden gestampft. Besonders ist, dass im Kurs Mütter und Kinder zusammen unterrichtet werden.

Es wird geklatscht, gestampft und getanzt wie in Spanien – jeden Donnerstagabend wird der Körper zu einem rhythmischen Instrument in der Ballettschule Groenendyk in Osterath. Denn dort treffen sich Familien zum wöchentlichen Flamenco-Kurs für Mutter und Kind. Seit mehr als drei Jahren wird er von Tänzerin Sabina Amadia geleitet.

Mit dem Tanzen angefangen hat sie jedoch bereits vor 30 Jahren. Als die Meerbuscherin sich eine Aufführung angesehen hatte, war sie so fasziniert, dass sie damit selbst anfangen wollte. Nach viel Übung und Training begann Amadia, an Shows und Auftritten teilzunehmen. „Es ist nicht so einfach, wie man denkt, man darf diese Kunst nicht unterschätzen“, sagt sie. So empfehlt Amadia jedem, der mit dem Flamenco anfangen will, vor allem geduldig zu sein. Aber das Wichtigste sei es, Spaß an der Sache zu haben. „Zuerst ist es nicht leicht, denn Flamenco ist sehr facettenreich“, erklärt die Tänzerin. „Doch es ist ein Mittel zum Zweck, um Emotionen auszudrücken – ob Wut und Trauer oder Selbstbewusstsein und Lebensfreude.“