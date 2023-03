Kultur in Meerbusch Mozart in der St. Stephanuskirche

„Einmal das Mozart-Requiem aufzuführen, das war schon lange mein Wunsch“, so die Kantorin. Eigentlich habe sie das Vorhaben schon vor zwei Jahren realisieren wollen, aber die Corona-Pandemie kam dazwischen. Auch der später angedachte Termin, 13. November 2022, habe nicht gehalten werden können, da vor einer größeren Omicron-Welle gewarnt worden war. „Ein Requiem, also eine Messe zum Gedenken an die Toten, passt aber nicht nur zum Ende des Kirchenjahres mit Volkstrauertag und Totensonntag, sondern auch gut in die Passionszeit“, erklärt die Kirchenmusikerin. Weil es sich ursprünglich um eine katholische Messe gehandelt habe, seien Texte und Liturgie auf Latein. Die Zuhörer erhalten jedoch ein Begleitheft, in dem die deutsche Übersetzung steht. „Mozart, der eher weltliche Musik komponiert hat, hat dieses Requiem erst zum Ende seines Lebens 1791 geschrieben“, erklärt Jacobs. Das Auftragswerk des Grafen Franz von Walsegg ist eines der beliebtesten und am höchsten eingeschätzten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Allerdings konnte der Komponist das Werk nur zu zwei Dritteln vollenden, da er schwer erkrankte und verstarb. Um die Vorauszahlungen nicht zu gefährden, beauftragte Mozarts Frau Constanze die Mozart-Schüler Joseph Eybler und Xaver Süßmayr damit, das Werk zu vervollständigen. „Der Klang des Werkes ist etwas düster und getragen, aber es ist eine wunderschöne Musik“, sagt die Kantorin. Im Orchester fehlen die hohen Töne von Flöten, Oboen und Hörner. Dafür sorgen Bassetthörner, Fagotte, Trompeten und Posaunen sowie die Streicher für eine Abdunklung des Klanges und eine ernste Atmosphäre. Das Requiem dauert ungefähr eine Stunde. Um das Konzert abzurunden, singen die Chöre zur Einstimmung zwei weitere, kürzere Mozartstücke: die Motette Misericordias Domini und die Vesper solennes de Confessore.