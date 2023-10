Kultur in Meerbusch Moritz Führmann liest im Alten Küsterhaus

Vor laufenden Kameras von ARD oder ZDF oder auf der Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses ist Moritz Führmann zuhause. Aber der in Oberkassel lebende Schauspieler fühlt sich auch in Meerbusch wohl: „Ich bin Rennradfahrer, fahre gern am Rhein entlang und lande oft irgendwo in Meerbusch.“ Er nutzt die Nähe zwischen dem linksrheinischen Düsseldorfer Stadtteil und Büderich, geht mit seinen Kindern in die Jugendfarm Arche Noah oder zum Fußballspielen beim FC Büderich 02, hat in Anthony’s Kitchen einen Kochkurs gemacht und sagt: „Das Größte aber ist das Eislaufen auf dem Weihnachtsmarkt.“