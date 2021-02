Handwerk in Meerbusch : Möbelschreinerei Klinkhammer seit 30 Jahren erfolgreich

Büderich Im Betrieb von Lutz und Gabi Klinkhammer in Büderich wurden schon zahlreiche junge Leute im Tischlerhandwerk und Büromanagement ausgebildet.

Die Erfolgsgeschichte der Klinkhammer GmbH begann vor 30 Jahren. Bereits ein Jahr davor, 1990, legte Lutz Klinkhammer mit der bestandenen Meisterprüfung die Basis für stetiges Wachstum und startete mit seiner als Justizfachwirtin ausgebildeten Ehefrau Gabi in die Selbstständigkeit. „Das war in einer kleinen Werkstatt an der Necklenbroicher Straße, auf dem ehemaligen Hof Bodenwein“, berichtet Klinkhammer. 1994 übernahm der Schreinermeister die Werkstatt von Willi Thissen, Kanzlei 90. Der Standort ist geblieben: Dort feiern die Geschäftsführer Lutz und Gabi Klinkhammer in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen.