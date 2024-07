Wirtschaft in Meerbusch Modebranche trifft sich Ende Juli auf dem Areal Böhler

Die Modebranche trifft sich vom 27. bis 29. Juli auf dem Areal Böhler zur Messe „Fashn Rooms“. „Der Modesommer in Düsseldorf verspricht spannend und bunt zu werden, sagt Ulrike Kähler, Managing Director der Igedo Exhibitions. Die Messe für Fachbesucher findet diesmal in der Kaltstahlhalle auf dem Areal Böhler statt. Sowohl die Ausstellerinnen der Fashn Rooms als auch die Marken und Agenturen des parallel laufenden Showroom Concepts stehen in den Startlöchern und präsentieren ihre Neuheiten für Frühling/Sommer 2025 in der voll ausgebuchten Kaltstahlhalle.