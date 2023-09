Europaweite Aktion Mobilitätswoche: Parcours zeigt Alternativen zum Pkw auf

Niklas braust mit einem Roller durch den Parcours und hat dabei mächtig Spaß. „Über die Rampen zu springen ist echt cool, dafür muss man in den Kurven richtig aufpassen“, sagt der Achtjährige, der gemeinsam mit seinem Vater Christian Städter zum Aktionstag unter dem Motto „Mix and move – klimafreundlich unterwegs“ auf den Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich gekommen ist. Im Rahmen der Europäischen Woche der Mobilität hatte die Meerbuscher Ortsgruppe der Umweltschutzorganisation BUND dazu eingeladen. „Das Fahrrad wird in der Freizeit von vielen Meerbuschern genutzt. Für längere Strecken zur Arbeit verwenden die meisten jedoch weiterhin das Auto. Um das zu ändern, muss noch viel passieren“, sagt Andrea Blaum, Vorsitzende der lokalen BUND-Ortgruppe. Der Aktionstag biete daher eine gute Möglichkeit, das Thema Mobilität ins Bewusstsein zu holen