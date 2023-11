Verkehrspolitik in Meerbusch Lösung für die Gonellastraße in Sicht

U81 Die Strecke der U-Bahn 81, die von Düsseldorf aus über den Rhein nach Meerbusch geführt werden soll, befindet sich in Planung. Unter anderem wird noch ausgelotet, ob der Fluss mittels einer Brücke oder eines Tunnels gequert werden soll. Da die geplante Trasse unter anderem am zukünftigen Bauprojekt Böhler Leben in Büderich vorbeiführt, sind die Städte Düsseldorf und Meerbusch im Austausch über den Fortgang des Projekts. In der Sitzung wird über den aktuellen Stand berichtet.