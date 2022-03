Arbeit für Bedürftige und Einsame : Mittagstisch sucht nach ehrenamtlichem Koch

Meerbusch Jeden Mittwoch gibt es für Bedürftige und Einsame eine Mahlzeit im Café „Leib und Seele“. Das Helfer-Team sucht nun Verstärkung, jemanden, der für die Besucher kocht und ein offenes Ohr hat.

Momentan wechseln sich die ehrenamtlichen Helfer mit dem Kochen ab. „Das kann aber nicht so weitergehen“, meint Pundt-Forst. „Wir brauchen dringend einen Koch oder eine Köchin. Am besten wären sogar zwei oder drei. Dann könnten sie sich bei der Arbeit abwechseln.“ Es müssten keine professionellen Köche sein, betont die Pfarrerin. Der Mittagstisch suche zuverlässige Leute, die Lust haben, in einem fröhlichen Team zu arbeiten und Spaß am Umgang mit Menschen jedweder Gesellschaftsschicht haben. Spaß am Kochen, etwas Erfahrung und ein gewisses Organisationstalent schaden natürlich auch nicht. Zu den Aufgaben der Köche gehöre die Auswahl der Gerichte, das Einkaufen und, unterstützt von den anderen ehrenamtlichen Helfern, die Zubereitung. „Der Arbeitsaufwand liegt bei drei bis vier Stunden. Mittags um 12 Uhr wäre der Job beendet. Außer natürlich man möchte länger bleiben und noch mit den Gästen reden oder helfen“, so Pundt-Forst. Die Küche ist komplett ausgestattet und für die Hygieneeinweisung, die alle Mitarbeiter durchlaufen müssen, sorgt das Café „Leib und Seele“. „Und natürlich ist, wie auch bei den Gästen, jede Konfession willkommen“, betont die Pfarrerin.

Der Mittagstisch wird von einem Spender, der anonym bleiben will unterstützt. Ihm war es wichtig, Menschen, die nur ein geringes Einkommen haben und Einsamen, einen Ort zu geben, wo sie respektiert werden und ein gutes Essen bekommen. Die Besucher müssen bei ihrem ersten Besuch ihre Bedürftigkeit nachweisen und bekommen dann eine Art Mitgliedsausweis. Bei einsamen Menschen falle dieser Nachweis natürlich weg. „Da müssen wir auf die Ehrlichkeit der Menschen vertrauen“, so die Pfarrerin. In Meerbusch gebe es mehr ärmere Menschen als viele glauben. „Wir haben hier allerdings ein Akzeptanzproblem, weil man in Meerbusch einfach nicht bedürftig ist“ erklärt Pundt-Forst. Beim Mittagstisch bekommen die Gäste nicht nur ein frisches und vollwertiges Essen, vorwiegend gute Hausmannskost, sondern viel mehr. „Wir möchten hier ein Restaurant-Ambiente haben. Die Gäste werden am Tisch bedient und sollen sich wertgeschätzt fühlen“, so die Pfarrerin. Nach dem Essen wird noch geplaudert oder man spielt Mau-Mau, was sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Besuchern gut ankommt. Viele Gäste kommen schon seit Jahren und verabreden sich auch zum Essen. Oft wachsen Freundschaften. Man helfe sich auf unaufdringliche und liebevolle Art gegenseitig, und das nicht nur beim Essen, sondern auch in Notlagen, erzählen die Organisatoren. Die Gäste wissen das Angebot zu schätzen. Alle halten sich an die Regeln und zu den Feiertagsessen machen sie sich fein und halten auch schon mal die ein oder andere Rede.