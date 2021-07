Hilfe aus Meerbusch : Stadtwerke-Mitarbeiter als Helfer nach der Flutkatastrophe im Einsatz

Martin Bialkowski, Dirk Wilms, Kai Vedder und Markus Harings (v.l.) in Euskirchen kurz vor ihrem Einsatz im Krisengebiet. Foto: Stadtwerke Meerbusch

Meerbusch Vier Elektrotechniker unterstützen ihre Kollegen in Euskirchen beim Wiederaufbau der Infrastruktur. Die Belegschaft spendet mehr als 11.000 Euro für die Betroffenen.

(RP) Ein Hilferuf aus der Eifel erreichte die Stadtwerke Meerbusch am Sonntag, 18. Juli. Der Energieversorger aus Euskirchen, die e-regio GmbH & Co. KG, schrieb: „Bei dem Unwetter von Mittwoch ist neben zahlreichen Stationen und Versorgungsanlagen auch unser Firmenstandort in Kall stark zerstört worden. Wir bauen also gerade sowohl unsere eigene als auch die öffentliche Infrastruktur wieder auf. Um die große Anzahl an Hausanschlüssen zu kontrollieren, können wir Unterstützung von Netzbetriebsmonteuren dringend gebrauchen.“

Diese Nachricht löste bei den Mitarbeitern der Stadtwerke Meerbusch eine Welle der Empathie aus. Schnell fanden sich viele Freiwillige, die Unterstützung anboten. Von Mittwochvormittag an waren vier Stadtwerker in Euskirchen im Einsatz: Martin Bialkowki, Markus Harings, Kai Vedder und Dirk Wilms. Ausgestattet mit eigenen Montagefahrzeugen überprüften sie dort die Hausanschlusskästen und Unterverteilungen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten.

Lars Lohrberg, technischer Leiter bei den Stadtwerken, ist stolz auf sein Team: „Es war gar keine Frage, dass wir helfen. Und mit Martin, Markus, Kai und Dirk haben wir sehr versierte und kompetente Fachkräfte nach Euskirchen schicken können.“ Telefonisch meldete sich Martin Bialkowski aus dem Krisengebiet und berichtete, „sehr herzlich von den Kollegen empfangen und bestens versorgt“ worden zu sein. Er lobte zudem das effektive Krisenmanagement. „Es ist ein gutes Gefühl, den Menschen hier in der aktuellen Notlage helfen zu können“, so Bialkowsi weiter. Vorerst war eine Unterstützung bis Freitag geplant. Ob ein weiterer Einsatz in Euskirchen oder für andere Netzbetreiber in den kommenden Wochen notwendig wird, machen die Stadtwerke Meerbusch von den Anforderungen der jeweiligen Energieversorger abhängig. „Wir stehen in jedem Fall bereit“, sagt Lohrberg.