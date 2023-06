Gesundheit in Meerbusch Gesundheitstag für die Mitarbeiter der Stadt

Ein mal im Jahr kommen die Beschäftigten aus allen Abteilungen zusammen. Oft lerne man so Menschen persönlich kennen, die man monatelang aus Telefonaten kannte. Auf diese persönlichen Kontakte freuen sich Peter Annacker, Dezernent unter anderem für Jugend und Schule, und Thorsten Voss, Abteilungsleiter im Fachbereich Zentrale Dienste, am meisten. Normalerweise kämen Mitarbeiter von Abteilungen, die in den Verwaltungsprozessen wenig Berührungspunkte haben, selten zusammen. Der heutige Anlass biete dazu eine willkommene Gelegenheit. Passenderweise steht der Gesundheitstag in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Teambuilding“. Voss hat ebenfalls an der Organisation mitgewirkt und sich mit seinem Team passende Aktivitäten ausgesucht. Wer Lust hat, kann zum Beispiel Rasen-Ski fahren oder beim XXL-Kicker in den Ring steigen. Außerdem gibt es eine Station zur Vitamin-D-Messung, einen Infostand der AOK und weitere Spiele. In der Mittagszeit geht der Gesundheitstag nach einem Grußwort des Bürgermeisters in das Betriebsfest über. „Früher haben wir jedes Jahr im Wechsel eine Betriebsfeier und einen Betriebsausflug unternommen“, sagt David Burkhardt, Referent für Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Heute werden die betriebliche Gesundheitsprävention und fröhliches Beisammensein miteinander verknüpft. Für das gastronomische Angebot und die Attraktionen haben die Mitarbeiter im Vorfeld einen Obulus von 10 Euro entrichtet.