Webbänder für Meerbusch : Warum zwei Frauen mit Patchwork-Arbeiten auch die Stadt begeistern

Erika Schumacher (v. l.) näht mit ihrer Tochter Judith Hütten. Auch kleine Taschen mit Meerbusch-Motiven gehören zum Repertoire. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Erika Schumacher und Judith Hütten nähen Täschchen, Taschen, Kinder-Spielzeug und Nackenkissen. Auch die Stadt profitiert von dieser Leidenschaft. Einmal im Jahr kaufen die Frauen direkt in Amerika ein.

Von Monika Götz

Dass hier fleißig gearbeitet wird, ist den diversen Utensilien im Nähzimmer anzusehen. Stoffe, Garne, Nähmaschine und Bügeleisen liegen oder stehen griffbereit auf dem großen Arbeitstisch. „Das war mal das Kinderzimmer von Judith“, erklärt Erika Schumacher. Judith, die heute Hütten heißt, hat in ihrem Zuhause ein eigenes Nähzimmer. Die Mutter ist schon lange Patchworkerin und hat die Leidenschaft an ihre Tochter weitergegeben: „Wir arbeiten oft zusammen, ergänzen uns perfekt und haben viel Freude an dieser Handarbeit. Diese Gemeinsamkeit ist ein riesengroßes Geschenk.“ Und so nähen sie auch für die Stadt Meerbusch kleine Taschen mit Reißverschluss und einem Meerbusch-Webband, das einige Sehenswürdigkeiten – wie Teehäuschen, Teloy-Mühle oder Wasserturm – zeigt. „Das Webband gehört der Stadt. In ihrem Auftrag nähen wir diese Täschchen, in denen allerlei kleine Utensilien verstaut werden können.“

Die Stadtverwaltung wiederum macht mit diesen kleinen Taschen Freude – als Dankeschön oder Gastgeschenk. Eine Stick-Datei mit dem Schriftzug Lank-Latum und einigen Highlights aus der Stadt wurde von den Patchworkerinnen in Eigenregie angelegt: „Wir hoffen, dass wir bis zum Öko-Markt am 22. Mai alles fertig haben.“ Mutter und Tochter sind hier unter „Jesch Kreativ“ (zusammengesetzt aus ihren Namen) – wie auch auf den Weihnachtsmärkten in Lank und Strümp – mit zwei Ständen vertreten. Erika Schumacher hat sich auf entzückende Näharbeiten für Babys und kleine Kinder spezialisiert, näht kuschelige Wichtel und Niederrheinische-Langhals-Enten sowie Kissen für den ersten Zahn: „Das sind alles Naturmaterialien und waschbar.“

Judith dagegen hat sich auf Leseknochen spezialisiert und ist überrascht, wie gefragt sie sogar im Saarland sind: „Ich bin schon mal an meine Grenzen gekommen.“ Denn das Patchworken – sie nähen auch individuelle Shopper oder Reise- und Sport-Taschen – ist für beide ein Hobby und neben Judith Hüttens Ganztags-Job eine Herausforderung. Erika Schumacher erinnert sich lachend, wie alles anfing: „Früher, als sie noch ein Kind war, habe ich für Judith alles genäht. Aber wenn sie mit mir in einen Stoffladen gehen musste, haben sich ihre Nackenhaare gesträubt.“ Erst 1995, nach einem einjährigen Austausch der damals 15-Jährigen in Amerika, änderte sich die Sichtweise. Denn die Mutter hatte diese Zeit genutzt, um sich über das Thema Patchworken zu informieren: „Ich wollte wissen, was das ist.“ Dass es aus Amerika kommt, übersetzt und in zwei Worte zerlegt „Flecken“ und „arbeiten“ bedeutet, hat sie schnell geklärt. Aber als dann die Leidenschaft dazu kam, änderte sich alles.

Schon vor gut 20 Jahren haben Mutter und Tochter sämtliche Patchwork-Läden abgeklappert: „Heute gibt es den Stoff hier nur selten zu kaufen, das ist inzwischen eine Nische.“ Aber online ist meist alles zu haben. Und einmal im Jahr kaufen sie direkt in Pennsylvania ein. Denn Judith hat noch immer Kontakt zu den ehemaligen Gasteltern in Amerika und sie werden gemeinsam besucht. Dort nimmt „Amish Patchwork“ einen breiten Raum ein und die Besucher aus Germany decken sich beim Rückflug mit Stoffen ein. Sie erklären: „Die amerikanischen Stoffe sind nur 1,10 Meter breit, sonst messen sie 1,40 bis 1,50 Meter. Und sie sind viel teurer als andere Baumwollstoffe wie Popeline oder Ähnliches. Der Meter kostet rund 20 Euro, ein ‚normaler‘ Stoff zirka acht Euro.“

Judith möchte ihre Kenntnisse und auch die Begeisterung an andere Menschen weitergeben. Neben ihrem Job im Personalbereich bereitet sich die studierte Juristin darauf vor, den auf das Patchworken ausgerichteten Titel „Zertifizierte Kursleiterin“ zu bekommen: „Das fordert einiges. Den Grundteil habe ich abgeschlossen. Wenn ich das Zertifikat habe, würde ich gern unter anderem bei der VHS in Meerbusch unterrichten.“ Schließlich ist auch schon mehrfach ein Fernsehsender aus Köln auf sie aufmerksam geworden. Ihre Handarbeit preisen sie nur ungern an: „Uns ist es lieber, wir werden gefragt, ob wir dieses oder jenes nähen können.“ Das ist der Zeitpunkt für ein Resümee: „Wir sind Sammler und Jäger, werfen nichts weg, was vernäht werden könnte. Trotzdem – das Ganze ist ein Hobby und soll es vorerst auch bleiben.“