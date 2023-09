Musik Mikael will mit Rap aus Osterath durchstarten

Der gebürtige Pole wuchs in Marl auf, ehe er 2011 mit seiner Mutter nach Meerbusch zog. Mit 14 Jahren begann er in seinem Kinderzimmer mit dem Rappen. „Meine Lehrer haben mir immer bestätigt, dass ich großes musikalisches Talent habe“, sagt Mikael, der sich als Kind selbst das Klavier- und Gitarrespielen beibrachte. Nach seinem Abschluss an der Hauptschule Osterath begann er eine kaufmännische Ausbildung. In der Corona-Zeit holte er an einem Abendgymnasium sein Abitur nach und arbeitet inzwischen als Verkäufer im Außendienst. „Ich habe einen guten Job, mit dem ich glücklich bin. Die Musik ist und bleibt aber meine große Leidenschaft“, erzählt Mikael. Dass er seine Songs erst jetzt herausbringt, hat einen Grund. „Ich bin selbst mein größter Kritiker, deswegen wollte ich erst in die Öffentlichkeit damit gehen, wenn ich selbst zu 100 Prozent davon überzeugt bin. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen“, sagt der zurückhaltend wirkende Osterather voller Selbstbewusstsein.