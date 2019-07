Neues aus dem Ostara-Viertel : Spielplatz ist freigegeben, Aufzug aber weiter kaputt

Irgendwie kehrt keine Ruhe ins Ostara-Viertel ein. Die Mieter in einem Haus müssen seit Wochen ohne Aufzug auskommen. Dafür sind aber die Bauzäune vom Spielplatz entfernt worden.

(ak) Eine gute und eine schlechte Nachricht aus dem Ostara-Viertel: Der Spielplatz, der schon längst in Betrieb gehen sollte, ist seit einigen Tagen nun auch wirklich bespielbar. Die zuständige Firma hat die Bauzäune weggeräumt. Aber auch trotz der Zäune hatten in den vergangenen Wochen Jugendliche aus der Nachbarschaft einfach den Spielplatz für ihre Treffen genutzt. Die schlechte Nachricht betrifft den Aufzug in Hausnummer 13: Dort warten die Anwohner seit Wochen darauf, dass er repariert wird. Vergeblich: Eigentlich hatte die Aufzugfirma zugesagt, dass der Lift Mittwochabend wieder funktionieren sollte. „Dieser Termin wurde von der Firma nicht eingehalten“, informiert die GWH als Vermieter in einem Aushang am schwarzen Brett. Es sei zurzeit auch kein fester Termin zu nennen, wann der Aufzug wieder fahren könne. Der GWH sei das alles auch sehr unangenehm, heißt es in dem Schreiben weiter. Den Mietern wird außerdem eine „angemessene Entschädigung“ versprochen. Einige von ihnen hatten bereits die Miete wegen des Mangels gemindert.