Trau dich, Veggie-World und co. Volles Messe-Programm im Areal Böhler

„Trau Dich!“ ist nicht nur der Name der ersten Messe, die in diesem Jahr auf dem Gelände Areal Böhler in Büderich stattfindet, sondern kann auch als Motto für den gesamten Messekalender 2023 gelten. Aussteller trauen sich nach den Jahren der Pandemie wieder, Kunden anzusprechen, Waren zu präsentieren und die Verkaufsgespräche vis-a-vis zu führen. Die Zeit der strengen Hygienevorschriften ist vorbei und ein aktives Aufeinanderzugehen im Verkaufsgespräch zwischen Anbietern, Fachpublikum und Besuchern ist auf den Messen wieder möglich.