Gemeinde St. Stephanus : Corona-konforme Messdienerfahrt ins Allgäu

Lank-Latum In den Sommerferien hatten die Jugendlichen beim Kanufahren, Sommerrodeln und dem Drehen von Musikvideos viel Spaß. Die Sicherheitsvorkehrungen wie Masken und Tests sind inzwischen Alltag.

(RP) In Corona-Zeiten eine Ferienfreizeit für Jugendliche zu organisieren, ist nicht leicht. Stefanie Höttecke und ihr Team haben es aber geschafft und eine Reise ins Allgäu für die Messdiener von St. Stephanus organisiert. „Gerade für Jugendliche – egal, ob in Sportvereinen, Musikschulen oder eben in der Kirche – ist es so wichtig, Gemeinschaft und ein gewisses Maß an Normalität zu erleben.“

Freunde finden, viel erleben, Spaß haben und gesund bleiben – das waren die Wünsche der Messdiener St. Stephanus zu Beginn der Fahrt ins Allgäu. Eine Woche lang waren die Jugendlichen der Pfarrei Hildegundis von Meer gemeinsam unterwegs. Am ersten Tag stand mit dem Alpsee-Coaster die längste Ganzjahresrodelbahn Deutschlands auf dem Programm. Auf einer Länge von 3000 Meter sorgten Kurven, Wellen und Jumps während der Abfahrt für Adrenalin pur und viel Spaß. Gleich am nächsten Tag folgte das nächste Abenteuer mit einer Rafting-Tour auf der Iller. Unter dem Motto „Alle in einem Boot“ zeigte sich der Teamgeist der Jugendlichen. Die Jüngsten in der Gruppe – die achtjährige Ina und die zehnjährige Laureen – ließen sich immer wieder begeistert von den Älteren aus den Fluten retten. „Das war so cool“, schwärmen beide. Auch der letzte Tag blieb mit dem Downhill-Rollern in Ofterschwang sportlich und – manche atemberaubend schnell und andere eher gemütlich – am Ende kamen alle heil und glücklich unten an. Natürlich standen im Allgäu auch immer Wanderungen auf dem Programm. Und neben so vielen sportlichen Aktivitäten ging es auch mal entspannt zum Bummeln in die Altstadt von Kempten oder nach Immenstadt.