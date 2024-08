Meridias in Meerbusch „Das Schlimmste war es, die Menschen hungern zu sehen“

Im Strümper Altenheim an der Helen-Keller-Straße scheint es zu brodeln. Der Rechtsstreit zwischen der früheren Heimleiterin und ehemaligen Kollegen dauert an. Die Fachkraft, die seit ihrer Jugend in der Pflege arbeitet, sieht sich als Opfer einer Intrige und will dies nicht länger hinnehmen. Die Vorwürfe im vergangenen Jahr, sie würde Mitarbeiter mobben, seien frei erfunden gewesen, sagen die Frau und ihr Anwalt. Einzelne auch aus der Führungsebene hätten sie aus dem Weg haben wollen, um sich Vorteile zu verschaffen.