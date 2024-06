Hausmeister in Meerbuscher Seniorenheim „Es ist schön, jemandem helfen zu können“

Das Meridias-Gebäude an der Helen-Keller-Straße in Strümp kennt Guido Schroers aus dem Effeff. „Ich bin schon über das Gelände gelaufen, als hier noch eine Baustelle war“, berichtet der 57-Jährige. 2008 wurde das Altenheim gebaut, damals noch unter der Ägide der Marseille-Kliniken. „Als es am 1. August 2008 eröffnete, war ich dabei“, sagt Schroers. Seitdem ist er dort als Haustechniker tätig. „Zuvor hatte ich ein halbes Jahr in einem anderen Heim der Marseille-Kliniken in Düsseldorf gearbeitet.“