Kultur in Meerbusch Der Kunstkreis lädt zur Jahresausstellung

Die Malerin ist Autodidaktin und liebt es, Materialien wie Stein- oder Marmormehl und Baumaterialien in Schichten auf Leinwände aufzutragen und durch wiederholtes Abkratzen oder Übermalen Spuren zu schaffen, die Blicke auf sich ziehen: „Ich bin von den Materialien begeistert.“ Erika Danes dagegen, die als einziges Kunstkreis-Mitglied seit der Gründung 1982 dem Kreis angehört, bevorzugt aktuell die Techniken Grafik und Fotografie. Sie bringt den kunstinteressierten Besuchern der Ausstellung unter anderem Monets romanischen Seerosenteich in Giverny näher. Einen neuen Kunstweg eingeschlagen hat Heike Kleffmann: „Ich experimentiere gern, möchte mich in der Malerei freier bewegen, habe deshalb ein neues Studium begonnen und bin jetzt in der Meisterklasse von Professor Markus Lüpertz, Kunstakademie Düsseldorf.“ Dort hat sie Inspirationen bekommen, die sich in ihren Arbeiten widerspiegeln.