Senioren in Meerbusch Senioren im Pflegeheim freuen sich über Weihnachtspost

Aus diesem Grund startet die Johanniter-Stift Meerbusch in diesem Jahr erneut einen Aufruf und bittet Menschen aus der Region, Bewohnerinnen und Bewohnern mit Advents- und Weihnachtsgrüßen eine Freude zu machen. „Es ist jedes Mal schön zu sehen, wie sehr sich die Senioren über die Postkarten und Briefe freuen. Jede noch so kleine Aufmerksamkeit ist wie ein kleiner Lichtblick in der dunklen Jahreszeit, erklärt Einrichtungsleiter Detlef Wacker.