Kultur in Meerbusch Buretheater startet in die neue Saison

Das hat wahrscheinlich jede Patientin oder jeder Patient schon einmal erlebt: Im Wartezimmer beim „Arzt des Vertrauens“ machen Klatsch und Tratsch die Runde. Wie es allerdings mit dieser Art der Patienten-Kommunikation in der Praxis von Frau Doktor in Lank-Latum aussieht, ist noch ein Geheimnis. Gelüftet wird es erst am 11. Oktober zur Premiere von „Frau Doktor hölpt“. Die Komödie in drei Akten wird vom Lotumer Buretheater auf die Forum Wasserturm-Bühne gebracht.