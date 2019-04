Stahlkonstruktion wird 31 Meter lang : Latumer See: Brücke ist abmontiert

Hier war mal eine Brücke: Die Holzkonstruktion ist in den vergangenen Tagen in ihre Einzelteile zerlegt worden. Viele Stämme sind morsch, einige aber sollen in den Handlauf und die Pfosten der neuen Stahlbrücke eingebaut werden. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Seit den 1980er Jahren schwebte eine Brücke über einer Senke am Latumer See. Nach vielen Diskussionen wird sie jetzt mit Hilfe eines Sponsors restauriert. Jetzt wurde sie aber erst mal demontiert. Zu Nikolaus soll die neue Brücke stehen.

Sie ist nur wenige Meter lang – und doch rankt sich um sie eine legendäre Geschichte: die Holzbrücke am Latumer See. Diese marode Holzkonstruktion, die in den 1980er Jahren installiert wurde, sollte erst abgerissen, dann auf Kosten der Stadt repariert werden. Dagegen regte sich Protest, unter anderem vom Bund der Steuerzahler. Vor allem, weil die Brücke keinen Sinn habe, hieß es. Sie führt einfach nur über eine Senke. Gleichwohl hängen viele Lanker an dieser Brücke. Sie gehöre einfach zum Ortsbild dazu und sei ein Aussichtspunkt. Darum fand sich auch plötzlich zu Beginn des Jahres ein privater Sponsor, der die nötigen mindestens 100.000 Euro übernimmt, die der Bau einer neuen Brücke kosten werden. Aber: Der Sponsor hatte sich nicht auf die Summe festgelegt, sondern es ist immer von „100.000 Euro plus“ die Rede gewesen.

In den vergangenen Tagen wurde jedoch die alte Brücke zunächst demontiert, die einzelnen Bohlen liegen an den Wegesrändern, mit rot-weißem Flatterband gesichert. Wer genau hinschaut, sieht, dass Teile der Balken ziemlich marode und durchlöchert sind. Aber andere Teile seien durchaus noch intakt, heißt es beim Heimatkreis. Darum würden einige alte Balken auch in die neue Konstruktion mit hineingebaut. Jochen Menkenhagen, Bauingenieur und Statiker aus Lank, hat den Auftrag bekommen, die neue Brücke zu entwerfen und zu bauen. Statt wie bisher aus Holz wird die neue Brücke aus Stahl gebaut. Aber: „In den Handlauf und in die Geländepfosten werden Teile des alten Holzes integriert – das ist sogar ein bisschen nachhaltig.“ Die Brücke hat drei Felder, jedes ist 10,5 Meter lang. Insgesamt hat die Brücke somit eine Länge von rund 31 Metern. Sie soll, so der Statiker, auch wieder leicht gewölbt sein und damit an die alte Konstruktion erinnern. Die Stahlbrücke soll zwei Meter breit werden, genauso wie die alte. Der Boden der Brücke wird aus Blechprofil gebaut, auf dem man auch barfuß gehen kann. Insgesamt solle die Brücke durch das Material Stahl pflegeleichter werden und eben nicht so marode werden, wie es mit der Holzbrücke passiert ist.